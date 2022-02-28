Türk SİHA'larının Rus konvoyunu vurduğu anlar kamerada

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bayraktar TB2 SİHA’lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu ve Jltomir Bölgesi'nde de Rus askeri birliklerini vurdu” denildi.

İHA'nın haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA’ların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri paylaşarak, “Bayraktar TB2 SİHA’lar Herson Bölgesi'nde Rus konvoyunu vurdu” ifadelerini kullandı. Herson'ın ardından Jltomir Bölgesi'ndeki Malin Şehri'nde konuşlanan Rus askeri birlikleri de Bayraktar TB2 SİHA ile etkisiz hal getirildi. SİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktıDünya