  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türk SİHA'larının Rus konvoyunu vurduğu anlar kamerada

Türk SİHA'larının Rus konvoyunu vurduğu anlar kamerada

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bayraktar TB2 SİHA’lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu ve Jltomir Bölgesi'nde de Rus askeri birliklerini vurdu” denildi.

İHA'nın haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA’ların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri paylaşarak, “Bayraktar TB2 SİHA’lar Herson Bölgesi'nde Rus konvoyunu vurdu” ifadelerini kullandı.

Herson'ın ardından Jltomir Bölgesi'ndeki Malin Şehri'nde konuşlanan Rus askeri birlikleri de Bayraktar TB2 SİHA ile etkisiz hal getirildi.

SİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktıSİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktıDünya

 

Etiketler siha iha silahlı iha insansız hava aracı ukrayna Türkiye rusya asker video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mostafa Mohamed için bomba transfer iddiası
Piyasalar savaş yeri! Altın uçtu, dolar 14 TL'yi aştı!
Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı
Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart!
6 muhalefet partisi aynı anda paylaştı: Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi
Yastık altı altınları için Altın Tasarruf Sistemi başlıyor! İşte tüm detaylar
Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntüler
Galatasaray'dan 4 maç sonra kendi evinde galip gelebildi
Tansu Çiller ağzındaki baklayı çıkardı: ''Merkez sağda yeni oluşum lazım''
Suriyeli ''kardeşlerimiz'' iş başında! Taciz anı sosyal medyada