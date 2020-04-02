Türk uyuşturucu baronunun mülkleri satılacak!

41 yaşındaki Hakan Ayık, dünyanın sayılı uyuşturucu baronlarından biri olarak biliniyor. Hakkında uluslararası polis teşkilatı Interpol’ün de yakalama kararı bulunan Ayık hakkında New South Wales (Yeni Güney Galler Eyaleti) Yüksek Mahkemesi dava açtı.

MÜLKLERİ SATILACAK

Mahkeme, Ayık’ın suçtan elde ettiği belirlenen gelir için 3.851.046 dolarlık ceza kesti. Söz konusu borcun ödenmesi için Ayık’ın sahibi olduğu mülklerin bir kısmına el konuldu. Davanın duruşması 15 Nisan sabahı görülecek. Anılan davaya Ayık’ın katılmaması halinde gıyabında karar verilecek. Mahkeme, el konulan mülklerin bir kısmını satarak 4 milyon dolara yakın borcu tahsil etme yoluna gidecek.

Anılan davada Ayık’ın Avusturalya’da yaşayan Av. Sevil Özaras temsil edecek. Hakan Ayık hakkında eyalet polisinin arama kararı bulunuyor. Hakan Ayık, 2010'da Tayland'ın Bankok kentinden Avustralya'ya 174 kilo uyuşturucu eroin kaçırdığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

SERBEST KALDI SIRRA KADEM BASTI

Hakan Ayık, 10 yıl önce Kıbrıs’ta yakalanmış ancak bir süre sona kefaletle serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan Ayık, en son Hindistan’da kurduğu uyuşturucu laboratuvarı ile adından söz ettirmişti. Ayık, sahibi olduğu lüks spor otomobillere ilgisi ile de biliniyor.