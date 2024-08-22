  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye-AB ilişkilerinde 5 yıl sonra bir ilk

Türkiye-AB ilişkilerinde 5 yıl sonra bir ilk

Türkiye-AB ilişkilerinde 5 yıl sonra bir ilk
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na davet edildi.

Davete ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Avrupa Birliği’nin bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı. Keçeli, "Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz" dedi.

Keçeli, olumlu yaklaşımın bu toplantıyla sınırlı kalma-ması ve işbirliğinin "sistemli bir zemine" oturması gerektiğini söyleyerek "Vize serbestisi süreci gibi alanlarda diyalogun yeniden işlevsel hale getirilmesi için somut adımlar atılmalı" dedi.

Türkiye söz konusu toplantılara en son 2019 yılı Şubat ayında davet edilmişti.

Etiketler türkiye Avrupa Birliği hakan fidan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında CHP’li Yücel: ''WhatsApp hesabım ele geçirildi, Turkcell'e dava açacağım'' CHP’li Yücel: ''WhatsApp hesabım ele geçirildi, Turkcell'e dava açacağım'' Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı Bir kadın cinayeti daha: Öldürdüğü eşinin cansız bedeniyle karakola gitti Bir kadın cinayeti daha: Öldürdüğü eşinin cansız bedeniyle karakola gitti Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin Yalı Çapkını hayranları ters köşe olacak Tüm hikaye değişiyor Yalı Çapkını hayranları ters köşe olacak Tüm hikaye değişiyor Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor Resmi Gazete'de yayımlandı: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu