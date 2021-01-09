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  3. 09 Ocak 2021 09:13

Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs mü açıyor ?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerel basında çıkan, ülkenin üç kentinde Türkiye'ye ait üslerin açılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs mü açıyor ?
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, yerel basında yer bulan ve ülkenin üç kentinde Türkiye'ye ait askeri üslerin açılacağının belirtildiği haberlere yanıt verdi.

Sputnik'e konuşan Dargahlı, "Yayılan bilgi gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kulllandı.

Azerbaycan'ın, imzaladığı anlaşmalarda öngörülen haller dışında, kendi topraklarında yabancı askeri üs kurma politikası uygulamadığını kaydeden Dargahlı, "Azerbaycan'ın, Bağlantısızlar Hareketi'nin bir üyesi olduğu ve bu harekete 2019-2022'de dönem başkanlığı yaptığı unutulmamalı" dedi.
 
 
 

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