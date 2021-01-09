Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs mü açıyor ?

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, yerel basında yer bulan ve ülkenin üç kentinde Türkiye'ye ait askeri üslerin açılacağının belirtildiği haberlere yanıt verdi.
Sputnik'e konuşan Dargahlı, "Yayılan bilgi gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kulllandı.
Azerbaycan'ın, imzaladığı anlaşmalarda öngörülen haller dışında, kendi topraklarında yabancı askeri üs kurma politikası uygulamadığını kaydeden Dargahlı, "Azerbaycan'ın, Bağlantısızlar Hareketi'nin bir üyesi olduğu ve bu harekete 2019-2022'de dönem başkanlığı yaptığı unutulmamalı" dedi.
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