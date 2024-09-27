Türkiye dahil 12 ülkeden MB Güvenlik Konseyine reform çağrısı

Birleşmiş Milletler toplantısına katılan ve ''Uzlaşı için Birleşme" Grubu (UfC) olarak adlandırılan 12 ülke, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ortak bir açıklama yayımladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması için "Uzlaşı için Birleşme" Grubu (UfC) olarak adlandırılan ükelerden reform çağrısı yapıldı.

Bu 12 ülke arasında Arjantin, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, İtalya, Malta, Meksika, Pakistan, Kore Cumhuriyeti, San Marino, İspanya ve Türkiye yer alıyor.

Grup dün düzenlenen toplantıda, BM Güvenlik Konseyi'nin daha temsilî, kapsayıcı, şeffaf, verimli, etkili, demokratik ve hesap verebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkeler, kısa süre önce kabul edilen "Gelecek Paktı"nın, Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından Güvenlik Konseyi'nin reformuna yönelik yapılan acil çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının dünya barışı ve güvenliğine yeterince hizmet edemediği ve bu nedenle köklü bir değişime ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

BEŞ DAİMİ ÜYENİN VETO YETKİSİNE SINIRLAMA TALEBİ

Mart 2024'te UfC Grubu tarafından sunulan reform modeli, daimi olmayan üyelerin sayısının artırılmasını ve Güvenlik Konseyi'nin çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesini öneriyor.

Bu model, daha geniş bir temsil gücüne sahip bir konsey oluşturmayı ve coğrafi dağılımın daha adil hale getirilmesini amaçlıyor. Ayrıca, beş daimi üyenin veto yetkisinin sınırlandırılması gerektiği de önerilen değişiklikler arasında yer alıyor. UfC, bu önerilerin, daha demokratik ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi'ne doğru atılacak önemli adımlar olduğuna inanıyor.

AFRİKA KITASINDAKİ ADALETSİZLİKLERE VURGU

Grup, özellikle Afrika kıtasına karşı tarihsel adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde daha iyi temsil edilmesi gerektiğini belirten UfC, bu kıtanın ihtiyaçlarının reform sürecinde öncelikli olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Reform modeli, Afrika'nın yanı sıra Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler gibi bölgelerin de BM Güvenlik Konseyi'nde daha etkin bir şekilde temsil edilmesini hedefliyor. Bu, bölgeler arası dengenin sağlanması ve küresel karar alma süreçlerinde daha kapsayıcı bir yapı oluşturulması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

"ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN HAYATİ ÖNEMDE"

UfC Grubu, reform sürecinin sadece birkaç üye devletin değil, tüm üye devletlerin yararına olacak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Grup, BM Güvenlik Konseyi'nin daha demokratik, hesap verebilir ve etkili bir yapıya kavuşmasının, uluslararası barış ve güvenliği koruma kapasitesini artıracağını belirtti.

Ayrıca, bu reformların, BM Güvenlik Konseyi'ni küresel topluma daha iyi hizmet eden bir kurum haline getireceği ifade edildi.

UfC Grubu, bu süreçte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ve BM Güvenlik Konseyi reformunu hayata geçirme çabalarının sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha teyit etti. Grup, bu reformların sadece BM'nin değil, tüm uluslararası toplumun geleceği için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

İHA