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Türkiye ile AB arasında Brüksel'de kritik görüşme

Türkiye ile AB arasında Brüksel'de kritik görüşme

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında güvenlik ve savunma politikaları alanında bir görüşme gerçekleştirildi.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasındaki ortak güvenlik ve savunma politikaları gayriresmi istişarelerinin 6'ncısı düzenlendi.

İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdür Vekili Gülin Dinç, AB tarafını ise EEAS Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries temsil etti.

Etiketler brüksel ab türkiye
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