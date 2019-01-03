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  3. 03 Ocak 2019 14:29

Türkiye ile Rusya anlaştı ! Flaş Suriye iddiası

Türkiye ile Rusya'nın, Moskova'da gerçekleşen görüşmede Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili mutabakata vardığı belirtildi.

Türkiye ile Rusya anlaştı ! Flaş Suriye iddiası
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A Haber'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Türkiye'nin endişelerini anladığı ve Ruslar'ın Esad güçlerini girme diye uyardığı belirtildi.

TÜRK VE RUS HEYETLER MOSKOVA'DA SURİYE'Yİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile 29 Aralık tarihinde Moskova'da Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmişti.

Görüşmenin sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, "Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık." diye konuşmuştu.

suriye , türkiye , rusya
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