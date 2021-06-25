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Türkiye ile Ukrayna arasında koronavirüs aşı kartları tanındı

Türkiye ile Ukrayna arasında koronavirüs aşı kartları tanındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartlarının tanındığını duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz ve Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir" denildi. Açıklamada "Ukrayna'ya sehayat edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere Covid-19 ile ilgili enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını tamamlamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir" uyarısı yapıldı.

Etiketler türkiye ukrayna aşı
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