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Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planından vazgeçti

Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planından vazgeçti

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini devralma planı durduruldu.

Türkiye, ABD ve NATO birliklerinin çekilmesi sonrası Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili planında değişikliğe gitti.

"SÜREÇ OTOMATİK OLARAK DURDURULDU"
Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun ardından Reuters'a isim vermeden konuşan kaynaklardan biri, "Gelinen noktada Kabil Havalimanı'nda topyekün kaos hakim. Düzen tamamen yok olmuş durumda. Bu noktada, Türk askerlerinin havalimanının kontrolünü almasından otomatik olarak vazgeçildi" dedi.

"TALİBAN İSTERSE DESTEK SAĞLANABİLİR"
İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan diğer kaynak, "Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir" ifadesini kullandı.

PENTAGON: TÜRK GÜÇLERLE ÇALIŞIYORUZ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" demişti.

Etiketler taliban afganistan kabil havalimanı
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