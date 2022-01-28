  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye, Katar ve Taliban arasında anlaşma

Türkiye, Katar ve Taliban arasında anlaşma

Türkiye, Katar ve Taliban arasında anlaşma

Türkiye, Katar ve Taliban arasındaki Kabil Uluslararası Havalimanı’nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili toplantıda anlaşma sağlandı.

Katar, Kabil Uluslararası Havalimanı’nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başkent Doha’da düzenlenen heyetler arası üçlü toplantının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı’nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

MÜZAKERELERİN SON TURU GELECEK HAFTA

Katar Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, Katar ve Türkiye heyetlerinin Taliban geçici hükümetiyle Kabil Uluslararası Havalimanı’nın yönetimi ve işletimi konusunda Kabil’de iki gün boyunca yoğun müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.

Katar’dan yapılan açıklamada  taraflar arasındaki görüşmelerden duyulan memnuniyet vurgulanırken, müzakerelerin son turunun gelecek hafta Doha’da yapılacağı kaydedildi.

Katar ve Türk heyetleri arasında 2021 Aralık ayı sonlarında Kabil Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin görüşmeler yapılmış ve Türkiye ile Katar’dan iki şirket arasında eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Taliban, 2021 Haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan’da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos’ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

Etiketler katar Türkiye taliban anlaşma Kabil Uluslararası Havalimanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eşi Mahmutyazıcıoğlu'nnu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken’den ilk paylaşım
Habertürk'ten canlı yayında CHP'ye ''sansür''
CZN Burak'ın eski halinden eser kalmadı! Adeta eridi
Kadına şiddete linç girişimi kamerada! Mahalleli öldürüyordu
Bakan Karaismailoğlu canlı yayında sorumluluğunu kabul etti
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! 3. ittifak iddiası
Müge Anlı'da yumruklar havada uçuştu!
Kalıcı yaz saati için yeni yasa önerisi
Değişimi olay olmuştu! Nagihan Karadere'nin bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı
Vatandaş 65 bin TL'lik ilandaki kardan otomobili gerçek sanınca...