Türkiye - Mısır ilişkilerinde yeni sayfa

Mısır Cumhurbaşkanlığı, ''Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak.'' açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası münasebetiyle Katar'a bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda açılışa katılan bazı liderlerle de ayaküstü görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü kısa bir sohbet etti.

TOKALAŞMALARI GÜNDEM OLDU

Bu kısa görüşme, Sisi'nin Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Genelkurmay Başkanı iken yönetime el koymasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti. O anlara ilişkin karelerin servis edilmesiyle iki liderin görüşmesi gündem oldu.

"İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN BAŞLANGICI OLACAK"

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin tokalaşmasına ilişkin "Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak." denildi.

"BUNLARIN SİNYALİNİ VERDİK"

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Katar dönüşü konuşan Erdoğan, "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim." dedi.

MUHALEFETTEN TEPKİ YAĞDI

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise, Halk TV'de yaptığı açıklamada, konuya ilişkin "Bütün tükürdüklerini yalıyor, tükürdüğü suratı öpüyor. BAE'ye o kadar ağır laflar söylüyorlardı. Sonra tükürdüklerini yaladılar." ifadelerini kullandı.

GÜLTEKİN UYSAL: AR DAMARI OLMUŞ KÂR DAMARI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ar damarı olmuş kâr damarı!” diye tepkisini dile getirirken, daha önceki şu tweet’ini yeniden paylaştı:

”Rabia işareti” bile yapamaz hale geldiniz; Sisi ile arayı düzelteceğiz diye…”

CHP'Lİ ÖZKAN, ÇAVUŞOĞLU’NUN O TWEET’İNİ HATIRLATTI: ŞİMDİ NE OLACAK?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Türkiye'de darbelerin destekçisi, Esed'in yakın dostu CHP'nin şimdi de Mısır'da Sisi ve darbecilere koşmasına şaşırmıyoruz” şeklinde 2013 yılında attığı tweeti hatırlatarak, “Şimdi ne olacak darbe sevici Mevlüt?“ diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Anadolu’da güzel bir söz vardır: “Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Erdoğan 'katil ve firavun' dediği Sisi ile el ele, göz göze gayet mutlu” ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “2019 Yerel Seçimlerinde; “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Bugün Katar'da aşağıdaki fotoğraftan anlaşılan artık Sisi denilmiş. Şimdi mesele Binali Yıldırım ne olacak?” dedi.

"KATİL İLAN ETTİĞİ SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ"

Tuncay Özkan ise, “Erdoğan ‘Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir.’ diyerek katil ilan ettiği Sisi ile görüştü. Biz bunca derdi niye çektik? Bunca şehit niye verdik Erdoğan?“ ifadelerini kullandı.

"ALLAH SİSİ'YLE ERDOĞAN'IN MUHABBETİNİ ARTTIRSIN"

İYİ Partili Ümit Dikbayır, "Akp'li Cumhurbaşkanı, her zamanki gibi dün ne dediyse, bugün tam aksini yapıyor. Sözünün eri olmak, bu olsa gerek! Oradan oraya savrulan bir dış politikayla ülke yönetilmez. Neyse ki öğrenmelerine #AzKaldı. Allah, Sisi'yle Erdoğan'ın muhabbetlerini arttırsın" ifadelerini kullandı.

"RABİA İŞARETİ TARİH OLDU"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Rabia işareti de tarih oldu. Önce "darbeci Sisi"ydi, şimdi "dostum Sisi" oldu. "Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Mısır halkı bizim canımız ama Sisi asla!" diyen Erdoğan, katil diye seslendiği kişiyle el sıkıştı. Nereden nereye..." dedi.