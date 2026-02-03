Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Epstein belgelerinin yayınlanması sonrası gündeme gelen Türkiye'de son 8 yılda 100 bin çocuğun kaybolduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'de kaybolan çocuklar tekrar gündeme geldi.

Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası sosyal medyada yankı buldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayıp çocuklarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir. Ayrıca kamu kurumları tarafından, 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır. Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

DHA