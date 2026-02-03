  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi

Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi

Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi
Güncelleme:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Epstein belgelerinin yayınlanması sonrası gündeme gelen Türkiye'de son 8 yılda 100 bin çocuğun kaybolduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'de kaybolan çocuklar tekrar gündeme geldi. 

Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası sosyal medyada yankı buldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayıp çocuklarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir. Ayrıca kamu kurumları tarafından, 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır. Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi. 

''Oval Masa''den Epstein adasına... Clintonlar ifade verecek!''Oval Masa''den Epstein adasına... Clintonlar ifade verecek!Dünya
Epstein iğrençliğinin Türkiye ayağı iddiaları şok etkisi yarattıEpstein iğrençliğinin Türkiye ayağı iddiaları şok etkisi yarattıGüncel
Epstein belgeleri ortalığa saçıldı; ''Türk çocuğa işkence'' iddiası kan dondurduEpstein belgeleri ortalığa saçıldı; ''Türk çocuğa işkence'' iddiası kan dondurdu3. Sayfa

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada!
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada!
Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan ev almak isteyenlere kritik uyarı
Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan ev almak isteyenlere kritik uyarı
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü
Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü
Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller
Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller
Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı!
Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak
Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!
Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!
Etiketler türkiye kayıp çocuk tüik Epstein
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Transfer iptal oldu! Aile içi dehşet! Baba-oğulun ''altın'' kavgası cinayetle bitti! Aile içi dehşet! Baba-oğulun ''altın'' kavgası cinayetle bitti! Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez ''kaybeden'' altın ve gümüş yatırımcısını tarif etti Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez ''kaybeden'' altın ve gümüş yatırımcısını tarif etti Okul tuvaletinde skandal! Müdür apar topar görevden alındı Okul tuvaletinde skandal! Müdür apar topar görevden alındı Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada! Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada! Türk bayrağına bir saldırı daha! Polis kıskıvrak yakaladı Türk bayrağına bir saldırı daha! Polis kıskıvrak yakaladı
İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü! İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü! Rusya'dan ''kıyamet'' uyarısı: ''Birkaç gün içinde dünya daha tehlikeli bir yer olacak'' Rusya'dan ''kıyamet'' uyarısı: ''Birkaç gün içinde dünya daha tehlikeli bir yer olacak'' Belediye Meclisi'ndeki tartışma bel altına indi: ''Ben kimsenin evinde basılmadım!'' Belediye Meclisi'ndeki tartışma bel altına indi: ''Ben kimsenin evinde basılmadım!'' Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı! Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı! Hayatlarının şokunu yaşayan avcıları ölümden yanlarındaki av köpeği kurtardı! Hayatlarının şokunu yaşayan avcıları ölümden yanlarındaki av köpeği kurtardı! İstanbul'daki sır cinayette katil 16 yaşındaki kız çocuğu çıktı! Kendi babasını öldürmüş! İstanbul'daki sır cinayette katil 16 yaşındaki kız çocuğu çıktı! Kendi babasını öldürmüş! Bakan Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu Bakan Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...'' Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...'' Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada! Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!