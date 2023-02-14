Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Alman ekipler böyle karşılandı

Almanya’dan gelen ISAR Almanya, deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarını tamamladı. Ekipler, havalimanında Türkler ve Almanlar tarafından sevgi seliyle karşılandı.

Almanya’dan gelen ISAR Almanya, Federal Teknik Yardım Ajansının (THW) ve Kentsel Arama ve Kurtarma (fire) ekipleri Türkiye’nin depremzede bölgelerindeki aralıksız arama-kurtarma çalışmalarının ardından dün akşam Almanya’ya döndü. Ekipler, havalimanında Türkler ve Almanlar tarafından sevgi seliyle karşılandı.