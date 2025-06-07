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Türkiye'de de satılan ünlü makarna için toplatma kararı

Türkiye'de de satılan ünlü makarna için toplatma kararı
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Türkiye'de de satılan İtalyan Barilla markasına ait bir makarna ürünleri için bazı partilerinde aşırı kurşun tespit edildiği için toplatma kararı verildi. Konuyla ilgili olarak Barilla firmasından da resmi açıklama geldi.

Avrupa Birliği'in Hızlı Uyarı Sistemi üzerinden Türkiye'de de satışta olan İtalyan makarna markası Barilla markasının bir ürün grubu için toplatma kararı verildi.

Almanya'da raflardan toplatılması kararı verilen Barilla marka makarnalar için Barilla firmasından da resmi açıklama geldi. 

AB'nin Hızlı Uyarı Sistemi aracılığıyla yayımlanan açıklamada Barilla Tam Buğday Kalem Makarna adlı ürünlerinin yüksek oranda kurşun tespit edildiği gerekçesiyle marketlerden toplatılmasına karar verildi.

 Konuyla ilgili Barilla markasından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Barilla Türkiye'den ise konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

“Barilla, Alman makamlarıyla yürüttüğü istişare sonucu önlem amacıyla, analiz değerleri öngörülen sınırların üzerinde bulunan sınırlı sayıda tam buğday makarnasını raflardan toplamıştır.
Anılan ürünler sadece Merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulmuştur. Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir.
Barilla tarafından kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerde anılan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Sorunun neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir.
Bununla birlikte, Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye’de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğday makarnalarını Türk tüketicilerinin beğenisine ve tüketimine sunmaktadır. Söz konusu edilen ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır.
Barilla'da ürün kalitesi ve güvenliği en öncelikli konudur. Şirket, her yıl gerçekleştirdiği 4 milyondan fazla analizle bunu sağlamaya çalışmakta, düzenli olarak kalite ve gıda güvenliği göstergelerini takip etmektedir. Haberlerde bahsi geçen geri çağırma ve toplama durumu söz konusu değildir.”

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Etiketler barilla barilla makarna makarna toplatma kararı
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