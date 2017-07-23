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  3. 23 Temmuz 2017 11:28

''Türkiye'de geniş çaplı af ilan edilecek''

Türkiye'de 50 binden fazla FETÖ'cünün tutuklanmasının ardından ''genel af'' iddiası ortaya atıldı.

''Türkiye'de geniş çaplı af ilan edilecek''
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Almanya-Türkiye ilişkilerini yakından takip eden isimlerden olan Heinrich Böll Vakfı’nın Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel, geniş çaplı büyük bir af çıkarılacağını iddia etti. 

Bakel, Türkiye'de son dönemde yaşanan tutuklamalar için "Bu sürdürülebilir değil. Bir aşamada geniş çaplı aflar ilan edilecek, insanlar hapislerden çıkartılacaktır. Ama anlaşılan bu biraz daha vakit alacak" dedi.

DW Türkçe'ye konuşan Brakel'in açıklamalarının detayları şöyle:

"Deniz Yücel ve diğer tutuklu Alman vatandaşları serbest bırakılmalı. Ya da gerçekten haklarında ciddi, hukuki dayanağı olan suçlamalar varsa da, derhal bir iddianame ortaya konmalı ve hukuk devleti ilkeleri uyarınca adil bir yargılama süreci başlamalı. Suçlu bulunmamaları halinde serbest bırakılmalı ve ülkeden ayrılmalarına izin verilmeli. İşte bu adımlar iklimi değiştirilebilir. İlk adım olarak Deniz Yücel için bir duruşma tarihinin belirlenmesi çok önemli olurdu. Bu küçük adım birçok şeyi değiştirebilir. İnsan hakları aktivistlerinin serbest bırakılması da çok net bir mesaj verir. 

“İNSANLAR HAPİSLERDEN ÇIKARTILACAKTIR”

Bu sürdürülebilir değil. Bir aşamada geniş çaplı aflar ilan edilecek, insanlar hapislerden çıkartılacaktır. Ama anlaşılan bu biraz daha vakit alacak. Kanımca Türk liderliği o kadar büyük bir endişe içerisinde ki korkuları onları her türlü komplo teorisine inanmaya yöneltiyor. Dünyaya baktığımızda diktatörlükle yönetilen ülkelerde korku ile hareket edildiğini görüyoruz ama bu toplumdaki kutuplaşmayı keskinleştiriyor, şiddete eğilimini tetikliyor ve bütün bunlar Türklerin yaşamak istemedikleri şeyler."

DW Türkçe

tutuklama , genel af , fetö
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