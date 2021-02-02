Türkiye'de üretilecek Rus aşısının etkinlik oranı açıklandı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hala etkisini sürdürürken, virüsün mutasyona uğraması insanları tedirgin etmişti. Üretilen aşılar insanlar için umut olurken, Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Faz 3 çalışmaları tamamlandı.

AŞININ ETKİNLİK ORANI %96.1

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği aşının Faz 3 testlerinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre aşının etkinlik oranı yüzde 96,1 olarak bildirildi.

"GELEN SONUÇ AÇIK VE BİLİMSEL"

Reading Üniversitesi Profesörü Ian Jones ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Polly Roy, "Sputnik V aşısının gelişimi şeffaf olmamakla eleştirilmişti. Ancak gelen sonuç açık ve bilimsel. Başka bir aşı daha koronavirüs mücadelesine katıldı" ifadelerini kullandı.

AŞI YAŞLILAR ÜZERİNDE DE ETKİLİ OLDU

The Lancet, çalışmaların 19 bin 866 gönüllünün katılımıyla aylar süren bir çalışma sonucunda tamamlandığını belirtti. Aşının yaşlılar üzerinde de etkili olduğu ifade edilirken, "60 yaşın üzerinde 2 bin 144 gönüllü vardı ve bu grupta yüzde 91,8 etkili oldu. Ciddi bir yan etki göstermedi" açıklaması yapıldı.

AŞI ARTI 2-5 DERECEDE SAKLANABİLİYOR

Rus aşısı Sputnik V, iki etap aşılama şeklinde gerçekleşiyor. İlk aşı tüpünün enjekte edilmesinden 19 gün sora ikincisi yapılıyor. Rusya Sağlık Bakanlığı direktiflerine göre aşının nakli ve muhafazası artı 2 ile 5 derece arasında yapılabiliyor.

SPUTNİK V 16 ÜLKEDE TESCİL EDİLDİ

RFPİ'ye göre, Rusya'nın aşısı Sputnik V 16 ülkede tescil edildi. Önümüzdeki birkaç gün içinde, Rus aşısı dozlarının Bolivya, Kazakistan, Türkmenistan, Filistin, BAE, Paraguay, Macaristan, Ermenistan, Cezayir, Sırp Cumhuriyeti, Venezüella ve İran'da uygulanması bekleniyor.

AŞIYA 50'DEN FAZLA ÜLKEDEN TALEP VAR

50'den fazla ülke 1.2 milyar doz Sputnik V aşısı talep ederken Hindistan, Brezilya, Çin, Güney Kore ve diğer ülkelerdeki RFPİ'nin partnerleri, küresel pazar için aşı üretmeye hazırlanıyor.

SPUTNİK V TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLECEK

Öte yandan, Rusya'da Gamaley Enstitüsü'nün ürettiği Sputnik-V aşısını dünyaya pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, RIA haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamayla, Türkiye'de üretim için Türk ilaç şirketleriyle anlaşma imzalandığını duyurmuştu.