Türkiye'de üretilir diye heveslenmiştik ama... Sputnik V'yi Güney Kore kaptı

Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Rusya'nın koronavirüse karşı ilk tescil edilen aşısı 'Sputnik V' şimdi de Güney Kore'de üretilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ülkeler kendi aşılarını üretmeye başladı. Bu ülkeler arasında yer alan Rusya'nın 'Sputnik-V' aşısına olan ilgi ise giderek artmakta. Dünyada ve Rusya'da Kovid-19'a karşı ilk tescilli aşı olan ve Gamaleya Merkezi'nde uzmanlar tarafından geliştirilen Sputnik V, 11 Ağustos 2020'de tescil edilmişti. Rusya, 'Sputnik V' aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretimi için anlaşma yapmıştı. Anlaşma yaptığı ülkelere şimdi de Güney Kore eklendi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF)'na ait resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Güney Kore'nin önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden GL Rapha geçtiğimiz şubat ayında Sputnik V aşısının ülkede üretimi için önde gelen 8 ilaç firmasını içeren bir konsorsiyum kurdu ve RDIF, Güney Koreli GL Rapha ve ISU ABXIS şirketleri ile Sputnik V'nin teknolojik transferi ve aşının Güney Kore'de üretilmesi için anlaşma imzaladı. Aşının Yongin'deki ISU ABXIS'teki üretimine bu ayın sonunda başlanacak.

RDIF Genel Direktörü Kirill Dmitriev Sputnik V aşısına karşı artan talebe yönelik şu sözleri dile getirdi:

“ISU ABXIS ile yapılan anlaşma ile ülkede aşı üretim kapasitesini artırmayı umuyoruz. Sputnik V aşısı, 3 milyar nüfusa sahip 60 ülkede onaylandı ve artan küresel talebi karşılamak için aşı üretimimizi aktif olarak genişletiyoruz.”