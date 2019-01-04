Türkiye'den ABD'li Bakan'ın skandal sözlerine yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pompeo’nun Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri üslup ve içerik bakımından reddediyoruz.

YPG/PKK'nın (ABD tarafından) DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini şiddetle kınıyoruz.

Türkiye, Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecektir."

POMPEO NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Newsmax haber sitesine verdiği röportajda ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve Türkiye hakkında tartışılacak açıklamalarda bulunmuştu. Pompeo, "ABD, Türklerin Suriye'de Kürtleri katletmemesi konusunu güvence altına almaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

ABD'li Bakan'dan skandal Türkiye açıklaması