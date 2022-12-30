Türkiye'den akın akın turistin gittiği Avrupa ülkesinden Türkiye'ye vize şartı!

Her yıl Türkiye'den çok sayıda turisti ağırlayan Sırbistan, Avrupa Birliği'nin baskıları sonrasında Türkiye'yi de "vize istenen ülkeler" arasına aldı.

Sırbistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) baskıları nedeniyle vize isteyebileceği ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu bildirildi.

Belgrad, 1 Ocak'tan itibaren Hindistan ve Gine Bissau vatandaşlarından seyahat vizesi istemeye başlayacak. Ülke, kasımda da Tunus ve Burundi'ye vize uygulamasını hayata geçirmişti.

Sırp basınına göre Sırbistan, büyük ihtimalle gelecek aylarda AB üyesi olmayan bir dizi ülkeye daha vize uygulamasına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye, Belarus ve hatta Sırbistan'ın müttefiki konumundaki Rusya da yer alıyor.

AVRUPA KOMİSYONU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Avrupa Komisyonu, daha önce Bakan ülkelerinden vize rejimi konusunda AB ile uyumlu olmasını talep etmişti. Bu kapsamda Sırbistan ve diğer bölge ülkelerinin Türkiye'den vize talep etmesi istenmişti.

Sırbistan hükümeti, haziranda Türkiye ile seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladığını açıklamıştı

Sırbistan, Türkiye dışında Azerbaycan, Küba, Katar, Bahreyn gibi çok sayıda ülkeyle vizesiz seyahat anlaşmaları imzalamıştı. Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan, Türkiye gibi aday ülke statüsünde.