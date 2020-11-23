''Türkiye'den dönen turistlerin %70 pozitif çıktı!''

The Jerusalem Post'un Bakanlık verilerine dayanarak verdiği habere göre, ekim ayında Türkiye'den dönen İsraillilerin yaklaşık yüzde 20'sinin koronavirüs testi pozitif çıktığı tespit edildi.

Habere göre, 1-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye'den dönen 988 İsrailliden 197'sine virüs bulaştı. Türkiye'yi Bulgaristan yüzde 13'lük enfeksiyon oranıyla ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 6 ile ABD ve yüzde 3 ile Yunanistan izledi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, çok sayıda gözlemci, Ankara'nın kısmen hastalık belirtisi göstermeyen (asemptomatik) COVID-19 vakalarını bildirmeyi reddetmesi nedeniyle Türkiye'deki salgının kontrolden çıktığını belirtti.



