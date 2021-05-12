Türkiye'den Filistin hamlesi: İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı

120 bin kişi incelendi... İşte Çin aşısının etkinlik oranı

Tam kapanmayla geçecek Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak ?

Akşener iddia etmişti; Cumhurbaşkanlığı doğruladı: ''Esad ile zaman zaman...''

Havadan, karadan ve denizden... İşte 50 yıl önce İstanbul!

Bugün insanlık İstanbul'da bir kez daha öldü... Yaralıyı soydular