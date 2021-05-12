Türkiye'den Filistin hamlesi: İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin girişimiyle İslam İşbirliği teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısı yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Kudüs ve Filistin'de meydana gelen İsrail saldırganlığı konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi Toplantısı Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplanmıştır'' denildi.
Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklama:
Kudüs ve Filistin'deki İsrail saldırganlığı konusunda İslam İşbirliği teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısı yapıldı.
Toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı.
Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi amacıyla BM'deki İİT Grubu harekete geçmeye çağrıldı.
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