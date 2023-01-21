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Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya sert tepki

Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, ''Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz'' açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan, İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırının lanetlendiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur" denildi.

İsveç makamlarına somut tedbir alınması çağrısı yapılarak, "Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" denildi. 

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DHA

Etiketler dışişleri bakanlığı kuranı kerim isveç
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