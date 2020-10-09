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  3. 09 Ekim 2020 16:30

Türkiye'den NAVTEX ilanı

Yunanistan ve Türkiye arasındaki NAVTEX savaşları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye, Lozan'ın ihlal edildiği gerekçesiyle Midilli Adası çevresi için yeni NAVTEX ilan etti.

Türkiye'den NAVTEX ilanı
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Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilim sürerken, Türkiye Lozan Barış Antlaşması'nın Midilli Adası’nda ihlalini nedeniyle yeni bir NAVTEX yayınladı.

9 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak NAVTEX’te Yunanistan’ın Midilli Adası’nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

Lozan Antlaşması'na göre Ege Denizi’nde bulunan aralarında Midilli’nin de 12 adada Yunanistan’ın kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurmaması ve tahkimat yapması yasaklanıyor.

türkiye , yunanistan , navtex
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