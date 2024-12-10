  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye'den Suriye topraklarına giren İsrail'e sert tepki

Türkiye'den Suriye topraklarına giren İsrail'e sert tepki

Türkiye'den Suriye topraklarına giren İsrail'e sert tepki
Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesine ilişkin ''İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarında devam eden eylemleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek, İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" denildi. 

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Etiketler Suriye İsrail işgal tampon bölge türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılmaz Özdil: ''Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır'' Yılmaz Özdil: ''Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır'' Van'da ölü bulunan üniversiteli Rojin'in kesin ölüm nedeni belli oldu Van'da ölü bulunan üniversiteli Rojin'in kesin ölüm nedeni belli oldu ''İkinci el''de dikkat çeken değişim: En çok satan araçlar belli oldu ''İkinci el''de dikkat çeken değişim: En çok satan araçlar belli oldu Asgari ücrette Erdoğan ve Şimşek ayrıntısı: Uzman isim zam oranını verdi Asgari ücrette Erdoğan ve Şimşek ayrıntısı: Uzman isim zam oranını verdi Güzel Rus casustan yıllar sonra gelen itiraf: ''Silahım cinsellikti'' Güzel Rus casustan yıllar sonra gelen itiraf: ''Silahım cinsellikti'' DEM Partili vekil konuştu, Bahçeli aralıksız alkışladı DEM Partili vekil konuştu, Bahçeli aralıksız alkışladı Mike Tyson asıl yumruğu şimdi yedi: 1,5 milyon Dolarlık nakavt! Mike Tyson asıl yumruğu şimdi yedi: 1,5 milyon Dolarlık nakavt! TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın kardeşi gözaltına alındı TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın kardeşi gözaltına alındı Bella Hadid, oyunculuğa başladı Bella Hadid, oyunculuğa başladı Atkıları, bereleri hazırlayın: Kar yağışı geri dönüyor Atkıları, bereleri hazırlayın: Kar yağışı geri dönüyor
4.3 milyon memur için ''zorunlu'' eğitim kararı 4.3 milyon memur için ''zorunlu'' eğitim kararı Devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya servet götürmüş Devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya servet götürmüş Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü Ümit Özdağ'dan ülkelerine dönen Suriyeliler için olay olacak suçlama Ümit Özdağ'dan ülkelerine dönen Suriyeliler için olay olacak suçlama Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti! Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti! Devrik Esad'ın işkence yuvası ortaya çıkarıldı! Devrik Esad'ın işkence yuvası ortaya çıkarıldı! Narin cinayetinde sanık avukatları birbirine girdi Narin cinayetinde sanık avukatları birbirine girdi Kripto para piyasalarında deprem: 2 milyar Dolar uçtu! Kripto para piyasalarında deprem: 2 milyar Dolar uçtu! Real Madrid'te Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi Real Madrid'te Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi Diyabet/şeker hastalarına müjde: Artık SGK kapsamında Diyabet/şeker hastalarına müjde: Artık SGK kapsamında