Türkiye'den Ukrayna açıklaması: ''Endişe duyuyoruz''

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapılacak referanduma ilişkin ''Karardan endişe duymaktayız'' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.'' ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duyulduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum yapılması için karar alınmıştı.

Gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin karardan duyduğu endişe dile getirildi.

"GİRİŞİMLERDEN ENDİŞE DUYMAKTAYIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.

Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

Bu vesileyle 2014'te Kırım'ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın söz konusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz."