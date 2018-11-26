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  3. 26 Kasım 2018 10:42

Türkiye'den Ukrayna-Rusya gerilimi için ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin tırmanmasına ilişkin ''Gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Kerç Boğazı'ndan geçişler engellenmemeli'' dedi.

Türkiye'den Ukrayna-Rusya gerilimi için ilk açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tırmanan gerilimden dolayı endişeli olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, "Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz. 

Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. 

KARADENİZ'DE UKRAYNA-RUSYA GERGİNLİĞİ

Rusya, sınır ihlali olduğunu belirterek Ukrayna savaş gemilerini engelleyip ateş açtı. Savaş Kabinesi'ni acil toplantıya çağıran Ukrayna'dan "Askeri saldırı eylemi oldu", Rusya'dan ise olayın Ukrayna'nın provokasyonu olduğu açıklamaları geldi. Rusya ve ABD de, BMGK'ya acil toplanma çağrısında bulundu. Rusya sabah saatlerinde boğazı gemi trafiğine açtı.

Ukrayna: Rusya savaş gemimizi vurduUkrayna: Rusya savaş gemimizi vurdu

 

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