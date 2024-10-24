Türkiye'nin BRICS üyeliğine Hindistan engeli

Alman gazetesi BILD, Türkiye'nin BRICS üyeliğinin Hindistan tarafından engellediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRICS Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin ardından Türkiye'nin BRICS'e katılımının Hindistan tarafından engellendiği öne sürüldü. Gerekçe olarak ise Ankara'nın Pakistan ile iyi ilişkileri gösterildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlığını yürüten Yuri Ushakov, eylül ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Ushakov, başvuru için "Değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da "Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor" açıklamasını yapmıştı.

ERDOĞAN BRICS ZİRVESİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda konuştu. Erdoğan, ''Türkiye olarak böylesi bir ortamda 'daha adil bir dünya mümkündür' şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.'' diye konuştu.





Oturum öncesinde Erdoğan, diğer liderlerle aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, platforma gelişi sırasında devlet başkanlarını selamlarken, ön sırada yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Ould Ghazouani ile tokalaştı.

BRICS HAKKINDA

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, başlangıçta Güney Afrika’yı içermeyen “BRIC” kısaltmasıyla anılıyordu. 2001’de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya’nın girişimleriyle, ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayri resmi bir platform olarak 2009’a dayanıyor. Güney Afrika’nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik bugünkü BRICS adını aldı.

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg'da Ağustos 2023’te düzenlenen BRICS Zirvesi’nde alınan kararla, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arjantin’den oluşan 6 ülkenin birliğe katılması onaylanmıştı. Ancak Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 30 Aralık’ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu mekanizmasından çıktıklarını bildirmişti.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 40'tan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı.

Birliğe üye olmak için son olarak Azerbaycan başvuruda bulunmuştu.



