Türkiye'nin F-16 modernizasyonunda kritik adım: abd ONAY VERDİ!
ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.
ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.
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