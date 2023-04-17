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Türkiye'nin F-16 modernizasyonunda kritik adım: abd ONAY VERDİ!

Türkiye'nin F-16 modernizasyonunda kritik adım: abd ONAY VERDİ!
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ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.

ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.

Etiketler ABD KONGRE satış
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