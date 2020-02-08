Türkiye'nin koronavirüsü önlemine Çin'den sert tepki

Türkiye, yüzlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili önlem aldı ve salgının başladığı Çin'den gelen canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici süreyle durdurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici bir süreyle durdurulması kararı alındı" sözlerine yer verdi.

ÇİN'DEN TEPKİ GELDİ

Türkiye'nin bu kararı sonrası gözlerin çevrildiği Çin'den ilk tepki çeldi. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu kararı büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz. Ciddi endişe duymakta ve şiddetle karşı çıkmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü açık bir şekilde Çin'e karşı ticaret sınırlamalarını getirmesini desteklemediğini, hatta buna karşı çıktığını kesin ifadelerle belirtmişti. Şu anda koronavirüsün söz konusu ürünlerle yayılabileceğini destekleyen herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Söz konusu sınırlama hayata geçirilirse Çin ve Türkiye arasındaki normal ticaret düzenine zarar verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Salgın patlak verdikten sonra, Türk tarafı hep Çin'in mücadelesine destek vermiştir. Taraflarımız müştereken salgının üstesinden gelmek için güzel bir şekilde iş birliği yürütmektedir. Üstelik Türk tarafının söz konusu sınırlamaları alması, daha önceki kendi tutumu ile de çelişmektedir.

Türk tarafını objektif ve makul bir şekilde salgına yaklaşmaya, bilimsel ve uygun bir şekilde riski değerlendirmeye, Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün ilgili kuralları ve DSÖ'nün profesyonel ve otoriter tavsiyesine uyumlu olarak, aşırı yanlış tepkiden kaçınmaya, somut adımlar atarak aynı gemide salgına karşı mücadele vermeye ve ikili ilişkilerimizin iyi gidişatını korumaya çağırıyoruz."