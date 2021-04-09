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Türkiye'nin kullandığı Çinli koronavirüs aşısı artık orada üretilecek!

Mısır hükümeti, Çinli aşı firması Sinovac ile aşı üretim anlaşması yaptı. Mısır'ın yılda 60 milyon doz CoronaVac aşısı üretmesi bekleniyor.

Mısır hükümetiyle Çinli aşı firması Sinovac Biotech arasında üretim anlaşması yapıldı. Mısır Sağlık Bakanı Hala Zayed, Sinovac'ın Türkiye'de de kullanılan Covid-19 aşısı CoronaVac'ı ülke içinde üreteceklerini açıkladı.

Buna göre Mısır'ın, yılda 60 milyon doz aşı üretmesi bekleniyor. Zayed, Mısır kabinesinin ve cumhurbaşkanlığının onayladığı ortak üretim anlaşması kapsamında üretilecek aşıların Mısır'ın yanı sıra diğer Afrika ülkelerine de gönderileceğini söyledi. Zayed, ülkedeki üretim tesislerinden birinin yılda 20 milyon doz Sinovac aşısı üretmeye hazır olduğu, şu an tamamlanmakta olan ikinci bir tesisin de kapasiteyi yıllık 60 milyon doza çıkaracağını açıkladı.

100 milyonluk nüfusu bulunan Mısır bugüne dek toplamda 1.5 milyon doz Covid-19 aşısı elde edebilmişti. Ülke, AstraZeneca'dan 854 bin 400 doz, Çin firması Sinopharm'dan da 650 bin doz aşı almıştı. Sinovac'la yapılan üretim anlaşmasının, yavaş ilerleyen aşı kampanyasına hız kazandırması bekleniyor. 

Etiketler sinovac coronavac aşı aşı üretimi mısır Türkiye çin
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