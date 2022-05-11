Türkiye'nin ''suyuna'' göz koydular!

İran'dan Türkiye'nin sınır bölgelerindeki su kaynakları ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Dicle ve Aras nehirleri üzerinde baraj planlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Abdullahiyan, "Dost ve komşu ülkemiz Türkiye'nin baraj inşaatı alanında, bölgenin çevre koşullarını bozacak, halkımız ve bölge için sorun yaratacak, diğer yandan ülkemize giren su miktarını olumsuz yönde etkileyecek önlemler alması kabul edilemezdir" dedi.

İran'ın, Türkiye'nin "sınır bölgelerindeki su kaynakları üzerinde baraj inşa etme adımlarına" karşı olduğunu ifade eden Abdullahiyan, "Bu konuyu son 8 ayda Türkiye Dışişleri Bakanı'ndan en az üç kez takip ettim. Tahran ve Ankara arasında su işbirliği konusunda ikili bir anlaşma olmamasına rağmen, son dört ay içinde istişareler yapıldı. Bu doğrultuda ortak su komitesinin kurulması planlanıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE DAVA AÇABİLİRDİK"

Hüseyin Abdullahiyan, İran'ın davayı uluslararası düzeye taşıması tartışmalarına, “Türkiye, 1997 New York Sözleşmesi'ne (uluslararası su yollarının seyrüsefer dışı kullanımları yasasına ilişkin) taraf olsaydı, dava açabilirdik. Fakat, Türkiye o sözleşmeye taraf olmadığı için diyalog ve ikili müzakereler yoluyla sorunu çözmek zorundayız” ifadelerini kullandı.