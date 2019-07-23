Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nden ''tahliye'' açıklaması

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.

Büyükelçiliğin Trablus’taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, Libya halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada Arapça bazı paylaşımlarda Büyükelçiliğimizin tahliye edildiği yönünde asılsız maksatlı iddialarda bulunulduğu görülmüştür. Büyükelçiliğimiz Trablus’taki faaliyetlerine devam etmektedir. Tüm kardeş Libya halkına selamlarımızı iletiyoruz. Her zaman yanınızdayız."