SON DAKİKA
HAKKARİ'DE HAİN TUZAK: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 23 Temmuz 2019 08:18

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nden ''tahliye'' açıklaması

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği binasının tahliye edildiği iddialarına yanıt geldi. Büyükeçilikten yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nden ''tahliye'' açıklaması
A+ A-

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.

Büyükelçiliğin Trablus’taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, Libya halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada Arapça bazı paylaşımlarda Büyükelçiliğimizin tahliye edildiği yönünde asılsız maksatlı iddialarda bulunulduğu görülmüştür. Büyükelçiliğimiz Trablus’taki faaliyetlerine devam etmektedir. Tüm kardeş Libya halkına selamlarımızı iletiyoruz. Her zaman yanınızdayız."

AA

tahliye , Trablus Büyükelçiliği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM