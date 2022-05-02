Türkiye'yi suçlayan Zelenskiy'i büyükelçi düzeltti: ''Ortaklığa gölge düşürmez''

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Türkiye eleştirilerinin ‘iki ülke arasındaki ortaklığa gölge düşürmeyeceğini’ söyledi.

Yunanistan merkezli ERT televizyonuna konuşan Zelenskiy, Türkiye’yi ‘Ukrayna’yı desteklemesine rağmen Rusya’dan gelecek turistlere hazırlanmakla’ eleştirmişti.

Zelenskiy şunları demişti: “Devlet başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil. Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye’nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız.”

‘İçeriğinden koparılmış bazı kısımlar’

Ülkesinin devlet başkanının bu sözleri üzerine yazılı açıklama yayımlayan Bodnar, şunları kaydetti: “Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Ukrayna’ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk devleti liderinin çabalarını takdir ediyor.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın başkanlığındaki Türkiye heyetinin Kiev’e ziyaretindeki ‘başarılı müzakerelerin bunun örneğini teşkil ettiğini’ söyleyen Bodnar, şunları ekledi: “Türkiye’nin savaşta olan Ukrayna’ya insani yardımı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir.”