Türkler o ülkeye kaçıyor: İltica başvuruları patladı

Almanya'ya kaçak girerek iltica başvurusu yapan Türk vatandaşların sayısı, Afganları geçti. Son 10 ayda iltica isteyen Türk sayısı 27 bini aştı.

Türkiye’den Almanya’ya kaçak olarak gelip iltica isteyenlerin sayısı, 1 Ocak – 31 Ekim arasında 27 bin 494’e ulaştı. Sadece ekim ayında Almanya’ya yasa dışı yollarla gelen Türklerin sayısı 2 bin 726 oldu. Türkler, bu sayıyla Almanya’ya giren Afgan sayısını geçti. Alman Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) rakamlarına göre geçen ay Almanya‘ya 7 bin 543 Suriyeli girerken Türkler ikinci oldu. Afganlar ise 2 bin 320 ilticacı ile üçüncü sırayı aldı.

SAVAŞTAN VE TALİBAN’DAN KAÇIŞ

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Afganlar, ülkedeki Taliban rejiminden kaçarak iltica talep ediyor. Suriyeliler, savaş bölgesinden kaçtığını belirterek iltica istiyor ve bu iki ülke vatandaşlarının yüzde 90’a yakınının iltica talepleri kabul ediliyor. Türkler ise, iltica etmekte zorlanıyor. Yüzde 90’dan fazlası ekonomik nedenlerle Almanya’ya geliyor ve siyasi iltica almaya çalışıyor. Ancak Türklerin iltica taleplerinin yüzde 92’si reddediliyor.

SINIR DIŞI EDİLENLER DÖNÜYOR

Türkiye’nin savaş bölgesi olmaması, NATO üyesi ülke olması ve AB’ye tam üye adayı olması gibi nedenlerle, Türk vatandaşlarının iltica taleplerine onay verilmiyor. Almanya’ya gelmeden önce bir başka AB üyesi ülkeye kayda girmiş olanlar, oraya iade ediliyor. İlk olarak Almanya’dan iltica isteyen ancak ilticaları reddedilenler ise yasal süreçler bitince Türkiye’ye iade edilecek. Geçen yıl Türkiye’ye veya geldiği ilk AB üyesi ülkeye gönderilen yaklaşık 4 bin 900 Türk’ten yarısından fazlasının yine yasa dışı yollarla Almanya’ya döndüğü belirlenmişti.

Önümüzdeki aylarda Türkiye’ye sınır dışıların hızlanması bekleniyor. Ancak Alman hükümetindeki belirsizlik, iltica süreçlerini de uzatacak.

YASAL YOLLA GELENLER

Türkler’in Almanya’ya gelişleri sadece kaçak yollarla değil, yasal yollarla da artıyor. Eğitimli Türkler, nitelikli göçmen yasasından yararlanarak Almanya’ya gelmeye devam ediyor. Türk doktorlar, bunların başında geliyor. Son 10 yılda en az 150 bin Türk, çalışmak için yasal yollarla Almanya’ya gelmiş durumda. İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya’ya gelen Türklerle yurt dışına beyin göçünün ulaştığı rakamlar ürkütücü boyutlardı.

Sözcü