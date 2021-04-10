Türkmen partiler 5 maddeye imza att

Kerkük’te bir araya gelen Irak’taki tüm Türkmen Siyasi Partiler, Türkmenlerin hak ve hukuklarını görüştü. Görüşmede tüm siyasi partiler oybirliğiyle kabul edilen 5 maddeye imza attı.

Irak’ta siyasi mücadele veren Türkmen Siyasi Partiler bugün Kerkük’te bir araya geldi. Irak Türkmen Cephesi Başkanlığında yapılan toplantıda; siyasi, güvenlik ve Türkmenlerin hak ve hukuklarına dair meseleleri kapsayan konular masaya yatırıldı. Toplantıya katılan tüm siyasi partiler, 5 maddeyi oybirliğiyle kabul ederek altına imzalarını attı.

Tüm siyasi partilerin oybirliğiyle kabul ederek imza attığı 5 madde şu şekilde:

1- Irak’ın toprak bütünlüğü, Kerkük’ün Türkmen kimlikli bir Irak şehri olduğunu,

2- 17 Ekim 2017 sonrası elde edilen kazanımları korumak Güvenlik konusuna daha önem vermek,

3- 10 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Irak Parlamento Seçimlerine Türkmeneli Bölgesinde ve Irak’ta tek liste olarak “Irak Türkmen Cephesi” İttifak listesi ile katılmak,

4- ITC Başkanı Hasan Turan ittifak listesi Başkanı olarak seçildi,

5- Seçim programı yakın zamanda tüm halka ilan edilecek