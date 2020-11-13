Türkmenistan'da 6 metre yüksekliğindeki altın kaplama köpek heykeli ülkeyi karıştırdı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, en sevdiği yerli Alabay cinsi köpeği için bir heykel yaptırdı. Başkent Aşkabat'a dikilen 6 metre yükseklikteki altın sarısı renkteki dev heykelin açılışı, şiirler eşliğinde gerçekleştirilen tören ile yapıldı. Heykelin alt kısmında led bir ekran da bulunurken, yapımının ne kadara mal olduğu bilinmiyor.

Berdimuhamedov daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aynı cinste bir köpek hediye etmişti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un başkent Aşkabat´ta Alabay cinsi köpeğinin heykelini diktirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov’a tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde birçok kişi Berdimuhammedov’un heykeli yıktırması için çağrıda bulundu.

Berdimuhammedov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldiği bir görüşmede de bu cins bir köpek hediye etmişti.

Türkmenistan’a ait bir tür olan Alabay köpeklerinin yaşam süresi 12-15 yıl olarak biliniyor.