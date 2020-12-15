''Twitter katili''ne idam cezası!

Kamuoyunda ve basında, ‘Twitter katili’ olarak tanınan Takahiro Şiraişi’nin Zama kentindeki evinde, 2017 yılında, kaybolan genç bir kadın arandığı sırada parçalanmış ceset parçaları bulunmuştu. Cinayetler bu şekilde ortaya çıkmış, Şiraişi tutuklanmıştı. 30 yaşındaki Şiraişi, 1 Ekim’deki duruşmada suçunu itiraf etmişti.

Twitter üzerinden intihar eğilimli kişilerle iletişim kuran Şiraişi, onlara ‘ölmeleri konusunda yardım edeceğini’ bazılarına, ‘onlarla birlikte kendisini de öldüreceğini’ söyleyerek evine çağırdı. Sekizi genç kadın biri erkek dokuz kişiyi öldürdü.

Zama kentindeki evinde ceset parçaları bulununca ülke gündemine oturan Şiraişi’nin avukatları, dava sürecinde, ölenlerin ‘kendi rızalarıyla öldürüldüklerini’ bu nedenle cezasında indirime gidilmesi gerektiğini savundu.

Ancak Şiraişi hakkındaki suçlamaları kabul ettiği 1 Ekim’deki duruşmada ‘onları kendi istekleri dışında öldürdüğünü’ söyledi.

Karar duruşmasında hakim de kararını açıklarken, “Kurbanlardan hiçbirinin rızası yoktu” diyerek Şiraişi’yi idam cezasına mahkum etti.

Japonya’yı şoke eden cinayetler sosyal medyada intiharın nasıl konuşulması gerektiğinin tartışılmasına neden oldu. Dava süreci büyük ilgi gördü.