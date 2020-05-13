Twitter'da evden çalışmaya ''sonsuza kadar'' izin verdi!

Sosyal medya platformu, korona virüsü salgını sonrasında evden çalışmak isteyen çalışanlarına bu hakkı sonsuza dek tanıyacağını duyurdu. Salgın patlak verdiğinde evden çalışma kararı alan ilk şirketlerden biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, bu kararı bir adım ileri götürdü ve çalışanlara attığı bir e-postada ‘sonsuza dek’ evden çalışabileceklerini belirtti.

‘BU İŞİ YÜRÜTEBİLECEĞİMİZ KANITLANDI’

Şirketten yapılan açıklamada, “Son birkaç ay, bu işi yürütebileceğimizi kanıtladı. Eğer çalışanlarımız, evden çalışmalarına olanak tanıyan bir rol ve durumdaysa ve sonsuza dek bunu yapmaya devam etmek istiyorlarsa, bunu gerçekleştireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

‘OFİSLERİ AÇACAĞIZ, İSTEYEN GELEBİLİR’

Ofislerin bir noktada ofislerin açılacağını belirten şirket, bu durumda bile kararın çalışanlara ait olacağını vurguladı. Açıklamada, “Ofisleri açmaya karar verdiğimizde, bu yine de eskisi gibi olmayacak. Dikkatli, kademeli bir süreç olacak. Ofisleri açmak bizim kararımız olacak, gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı” denildi.

Merkezi ABD’nin San Francisco kentinde bulunan Twitter’da mart ayı başında evden çalışma kararı alındı. Bu süreçte evden çalışmayı desteklemek adına çalışanlara ek ödenek de verildi. Şirket, ayrıca tüm iş gezilerini ve toplu etkinliklerini iptal etti.

Twitter’ın yanı sıra Google ve Facebook gibi teknoloji devleri de salgın sonrası evden çalışma politikalarını gözden geçiriyor.