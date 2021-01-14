Twitter'ın kurucusundan Trump'ı kızdıracak sözler

Dorsey, Trump'a değindiği açıklamalarında şu satırlara yer verdi:

"Trump'ın hesabını kapatmaktan dolayı gurur duymuyorum ya da bu durumu kutlamıyorum. Bu işlemi yapacağımız konusunda net bir uyarı verdik ve sonrasında güvenliği sağlamak adına bu kararı verdik."

Verilen bu kararın doğru olduğunu savunan Dorsey, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık ve kamu güvenliğine odaklanmalıydık. Çevrimiçi konuşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çevrimdışı zarar ortadadır." sözlerini kaydetti.

KURALLARA UYMAYAN TWITTER'I TERK EDEBİLİR

Twitter'ın gücünün farkında olduğunu belirten Dorsey, koydukları kurallara uymayanlarla ilgili de çarpıcı bir açıklamada bulundu ve şu sözleri kaydetti:

"İnsanlar bizim kurallarımıza ve yaptırımlarımıza katılmazlarsa, başka bir internet hizmetine gidebilirler."

Twitter'ın kapatma kararında yalnız olmadığını belirten Dorsey; YouTube, Instagram, Facebook gibi diğer platformları da kast ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta bir dizi temel internet aracı sağlayıcısı da tehlikeli buldukları içerikleri barındırmamaya karar verdi ve bir duruş sergilendi."

SNAPCHAT DA TRUMP'IN HESABINI KAPATIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alan Snapchat, hesabı kapatacağını duyurdu.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından olayların sorumlusu olarak görülen Trump'a sosyal medya şirketlerinin engellemesi devam ediyor.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın geçen hafta askıya alınan hesabı ile ilgili son kararı verdi.

Snapchat'ten yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın hesabının incelendiğine dikkati çekilerek, "Kamu güvenliği adına ve yanlış bilgilerin, nefret söyleminin, şiddete teşvikin yayılmasını önlemek için Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

ABD'de geçen hafta Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından Facebook ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, Trump'ın hesaplarına erişimi kısıtlarken, Twitter başkanın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.