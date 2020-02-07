UBER, şoförsüz araçlarıyla geri dönüyor!

Amerikan merkezli uluslararası ulaşım şirketi Uber, önceki denemelerde başarısız olan şoförsüz araç hizmetinin test sürüşlerine yeniden başlıyor. Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı’ndan gerekli izinleri alan Uber, böylece şoförsüz araç teknolojisine geçmek için önemli bir adım atmış oldu.

Uber’in daha önce yaptığı testler, şoförsüz araçlardan birinin Arizona eyaletinde bisiklet süren Elaine Herzberg’e çarpması sonrası tamamen durdurulmuştu. Elaine Herzberg’in ölümünün ardından açılan soruşturmada kazanın önlenebilir bir kaza olduğuna ve Uber’in şoförsüz araç teknolojisinin sorumlu olmadığına karar verilmişti.

Uber, kazadan önce Phoenix, Pittsburgh, San Francisco ve Toronto kentlerinde testlerine devam ediyordu. Yapılan açıklamada, şirketin merkezi olan San Francisco’da test sürüşlerine tekrar başlanacağı ancak takvimin henüz netleşmediğini belirtildi. Ayrıca şirketin bu yıl içinde Washington’da da test sürüşlerine başlaması bekleniyor.

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı şoförsüz araçları test etmeleri için bugüne kadar 66 şirkete izin verdi. Bu testlerde iki yıl önce Uber aracının yaptığı kaza dışında başka bir kaza yaşanmadı.