Uber yolcusu tecavüze uğradı... Dev firma tam 371 milyon TL tazminat ödeyecek

Dünyanın en büyük ulaşım platformlarından biri olan Uber, ABD’de görülen davada ağır bir tazminata mahkum edildi. Arizona eyaletinde görülen davada mahkeme, bir Uber sürücüsünün yolcusuna tecavüz etmesinden şirketi sorumlu tutarak şirketin 8,5 milyon Dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

2023 yılında oteline gitmek için Uber kullanan Jaylynn Dean, yolculuk sırasında sürücü tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek yargıya başvurmuştu. İki gün süren müzakerelerin ardından jüri, Uber’in sürücünün davranışlarından sorumlu olduğuna karar vererek şirketin genç kadına 8.5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

BBC'den Kali Hays'ın haberine göre Uber avukatları, sürücülerin "bağımsız yüklenici" olduğunu ve şirketin bu kişilerin işlediği suçlardan sorumlu tutulamayacağını savundu. Ancak mahkeme, "zahiri temsil" (apparent agency) doktrini uyarınca, sürücü platform adına çalıştığı için Uber'i sorumlu buldu.

Şirket, jürinin Uber’in güvenlik sistemlerini kusurlu bulmamasını ve istenen 144 milyon dolarlık ek cezayı reddetmesini "sorumlu davrandıklarının kanıtı" olarak yorumlasa da, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Binlerce Dava İçin "Emsal" Olabilir

Bu karar, Uber aleyhine benzer iddialarla bekleyen yaklaşık 2 bin 500 dava için büyük önem taşıyor. Hukukçular, bu davanın "işaret fişeği" (bellwether) niteliğinde olduğunu ve bundan sonraki davaların seyrini doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

BBC Türkçe