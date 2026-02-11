  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Uber yolcusu tecavüze uğradı! Dev firma tam 371 milyon TL tazminat ödeyecek!

Uber yolcusu tecavüze uğradı... Dev firma tam 371 milyon TL tazminat ödeyecek

Uber yolcusu tecavüze uğradı... Dev firma tam 371 milyon TL tazminat ödeyecek
Güncelleme:

Dünyanın en büyük ulaşım platformlarından biri olan Uber, ABD’de görülen davada ağır bir tazminata mahkum edildi. Arizona eyaletinde görülen davada mahkeme, bir Uber sürücüsünün yolcusuna tecavüz etmesinden şirketi sorumlu tutarak şirketin 8,5 milyon Dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

2023 yılında oteline gitmek için Uber kullanan Jaylynn Dean, yolculuk sırasında sürücü tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek yargıya başvurmuştu. İki gün süren müzakerelerin ardından jüri, Uber’in sürücünün davranışlarından sorumlu olduğuna karar vererek şirketin genç kadına 8.5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

BBC'den Kali Hays'ın haberine göre Uber avukatları, sürücülerin "bağımsız yüklenici" olduğunu ve şirketin bu kişilerin işlediği suçlardan sorumlu tutulamayacağını savundu. Ancak mahkeme, "zahiri temsil" (apparent agency) doktrini uyarınca, sürücü platform adına çalıştığı için Uber'i sorumlu buldu.

Şirket, jürinin Uber’in güvenlik sistemlerini kusurlu bulmamasını ve istenen 144 milyon dolarlık ek cezayı reddetmesini "sorumlu davrandıklarının kanıtı" olarak yorumlasa da, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Binlerce Dava İçin "Emsal" Olabilir

Bu karar, Uber aleyhine benzer iddialarla bekleyen yaklaşık 2 bin 500 dava için büyük önem taşıyor. Hukukçular, bu davanın "işaret fişeği" (bellwether) niteliğinde olduğunu ve bundan sonraki davaların seyrini doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

 

BBC Türkçe

Bu Haberleri Kaçırma...

Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu
İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi: 16 saat sürecek!
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi: 16 saat sürecek!
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
Polisin baskın yaptığı çiftlik evinden çıkanlar şoke etti!
Polisin baskın yaptığı çiftlik evinden çıkanlar şoke etti!
Şehir eşkıyaları polis memuru ve eşini sokak ortasında darbetti!
Şehir eşkıyaları polis memuru ve eşini sokak ortasında darbetti!
''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı!
''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı!
Etiketler uber tecavüz suçlusu uber şoförü kadın yolcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti! Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Depoları doldurun, bu gece zam var! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Depoları doldurun, bu gece zam var! Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların ardından şimdi de madeni 10 TL iddiası! 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların ardından şimdi de madeni 10 TL iddiası! Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... Hatay'da inşaat temelinde feci halde can verdiler! Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... Hatay'da inşaat temelinde feci halde can verdiler! Aleyna Tilki arabeskin kraliçesi Güllü'nün unutulmaz şarkısıyla geliyor Aleyna Tilki arabeskin kraliçesi Güllü'nün unutulmaz şarkısıyla geliyor Türkiye'nin yok olan bir cenneti daha yağışlarla yeniden hayata döndü Türkiye'nin yok olan bir cenneti daha yağışlarla yeniden hayata döndü Belediye başkanı kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı! Belediye başkanı kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı! Hurda araç teşviki ile ÖTV muafiyeti düzenlemesi için kritik adım Hurda araç teşviki ile ÖTV muafiyeti düzenlemesi için kritik adım Ani frende demirler araca ok gibi saplandı! Ani frende demirler araca ok gibi saplandı!
Eurocup'ta Beşiktaş'tan Yunan ekibi Panionios'a tarihi fark! Eurocup'ta Beşiktaş'tan Yunan ekibi Panionios'a tarihi fark! İstanbul'da 10 katlı bina tahliye edildi! İstanbul'da 10 katlı bina tahliye edildi! Türkiye'nin nesli tehlike altındaki canlısı mahalle arasında görüntülendi Türkiye'nin nesli tehlike altındaki canlısı mahalle arasında görüntülendi Kabinede beklenen revizyon: Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı değişti! Kabinede beklenen revizyon: Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı değişti! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağmur, kar ve fırtına devam edecek! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağmur, kar ve fırtına devam edecek! Yeni trafik cezalarında 6 madde daha kabul edildi; bunu yapan hapis cezasıyla cezalandırılacak! Yeni trafik cezalarında 6 madde daha kabul edildi; bunu yapan hapis cezasıyla cezalandırılacak! Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı! Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı! Mezarlıkta kan donduran kadın cinayeti! İple boğarak öldürmüş... Mezarlıkta kan donduran kadın cinayeti! İple boğarak öldürmüş... Trafiği birbirine katan ''otoban fareleri'' tek tek yakalandı! Trafiği birbirine katan ''otoban fareleri'' tek tek yakalandı! Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti