Üç ülkede okullara peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var

Kanada'da bir okula düzenlenen saldırının ardından Tayland ve Rusya'da da iki okula silahlı saldırı düzenlendi.

Kanada'da bir okul ve çevresinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda saldırgan dahil 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kanlı saldırının ardından Tayland ve Rusya'da da iki okulda silahlı saldırı meydana geldi.

Tayland'da okulda silahlı saldırı: 3 yaralı

Tayland'daki Patongprathankiriwat Okulu’nda bir saldırganın otomatik silahla ateş açtığı belirtildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı ve polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Rusya'da bir okul kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya’nın Anapa şehrinin bağlı olduğu Krasnodar Krayı Valisi Veniamin Kondratyev, kentteki bir okulda silahlı saldırı meydana geldiğini belirtti. Kondratyev, saldırıda okulun güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın gözaltına alındığı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.

DHA