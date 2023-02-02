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Uçağa alınmayan bebeklerini havalimanına bırakıp uçtular

Uçağa alınmayan bebeklerini havalimanına bırakıp uçtular
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İsrail'in Tel Aviv kentinde Belçika pasaportlu bir çift, bileti olmadığı için uçağa alınmayan bebeklerini havaalanına bırakarak uçtu.

Tel Aviv kentinden Brüksel'e giden uçağa binmek üzere olan Belçika pasaportlu çift bebeklerini geride bıraktı.

Çocukları için yeni bilet almamakta ısrar eden çiftin bebeği Ben-Gurion Havalimanı'nın check-in bölümünde bırakıp pasaport kuyruğuna girmesi şaşkınlık yarattı.

Olayın fark edilmesi üzerine çift İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Jerusalem Post gazetesine konuşan bir havayolu şirketi yetkilisi, “Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Bu olaya inanamıyorum” dedi.

Kontrol bandına terk edilen bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

İsrail Polisi sözcüsü bir telefon görüşmesinde CNN'e, polis olay yerine gelene kadar sorunun çözülmüş göründüğünü söyledi. Bebek, anne ve babasının yanındaydı ve herhangi bir soruşturma yürütülmüyor” dedi.

Etiketler tel aviv havalimanı yolcu bebek
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