Uçak faciası kurbanlarından 55'inin kalıntılarına ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.

Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, kazada hayatını kaybedenlerin cesetlerini bulmak için Potomac Nehri'ndeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Donnelly, kazada yaşamını yitiren 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığını ve kimliklerinin tespit edildiğini belirterek, hayatını kaybeden her vatandaşın cesedi bulunana kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

DHA