  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Uçak kazalarının ardı arkası kesilmiyor

Uçak kazalarının ardı arkası kesilmiyor

Uçak kazalarının ardı arkası kesilmiyor
Güncelleme:

Güney Kore'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından iki uçak kazası daha meydana geldi.

İlk olarak 25 Aralık Çarşamba günü Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtuldu. Yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı. Bugün ise Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının pistten çıkması ve sonrasında alev alması sonucu en az 151 kişi hayatını kaybetti. İki trajik olayın ardından kaza haberleri gelmeye devam etti.

NORVEÇ'TEN KALKAN UÇAK ACİL İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI

Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağının, acil iniş sırasında pistten çıktığı belirtildi.

Hollanda Kraliyet Hava Yolu'ndan (KLM) yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildiği ve acil iniş sırasında pistten çıkarak çimenlik alana sürüklendiği bildirildi.

Uçaktaki 176 yolcu ile 6 mürettebatın zarar görmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

KANADA'DA YOLCU UÇAĞI PİSTTEN ÇIKARAK ALEV ALDI

Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafının, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldığı belirtildi.

PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı. Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.

Yetkililer, uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiğini bildirdi.

181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtuldu181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtulduHaber
38 kişinin öldüğü yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü kanıtlandı38 kişinin öldüğü yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü kanıtlandıHaber

DHA

Etiketler Güney Kore Rusya kazakistan uçak kazası kanada norveç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtuldu 181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtuldu Icardi, olay görüntüleri mahkemeye sundu: ''Banyoda ne yaptınız Wanda?'' Icardi, olay görüntüleri mahkemeye sundu: ''Banyoda ne yaptınız Wanda?'' Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı Ünlü tatil merkezinde köpek balığı saldırısı Ünlü tatil merkezinde köpek balığı saldırısı Onlar TSK'nın hayaletleri: 2 kilometreden tam isabet Onlar TSK'nın hayaletleri: 2 kilometreden tam isabet Sebze-meyve fiyatları iki katına çıktı: İşte sebebi... Sebze-meyve fiyatları iki katına çıktı: İşte sebebi... Yeni Yıl Pazarı'nda ortalığı birbirine kattı Yeni Yıl Pazarı'nda ortalığı birbirine kattı İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih açıklandı: Megakent bu sefer beyaza bürünecek İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih açıklandı: Megakent bu sefer beyaza bürünecek Mağaralarda muhafaza ediliyor; 5 ülkeye ihraç ediliyor Mağaralarda muhafaza ediliyor; 5 ülkeye ihraç ediliyor İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay
MasterChef'te ilk 4'e kalan ikinci yarışmacı belli oldu MasterChef'te ilk 4'e kalan ikinci yarışmacı belli oldu DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrası Beştepe'den dikkat çeken açıklama DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrası Beştepe'den dikkat çeken açıklama İstanbul'da takip yapan polise saldırı İstanbul'da takip yapan polise saldırı Uzmanı, kahvaltı için en uygun saati açıkladı Uzmanı, kahvaltı için en uygun saati açıkladı Bebek katili Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk açıklama Bebek katili Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk açıklama 2024'ün son seçim anketi açıklandı: Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alır? 2024'ün son seçim anketi açıklandı: Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alır? Toplu tecavüz dehşetinde bakanlık devreye girdi Toplu tecavüz dehşetinde bakanlık devreye girdi Türkiye'yi sarsan Narin cinayeti davasında karar çıktı Türkiye'yi sarsan Narin cinayeti davasında karar çıktı Tartışma yaratmıştı: Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi ertelendi Tartışma yaratmıştı: Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi ertelendi