Uçak kazalarının ardı arkası kesilmiyor

Güney Kore'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından iki uçak kazası daha meydana geldi.

İlk olarak 25 Aralık Çarşamba günü Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtuldu. Yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı. Bugün ise Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının pistten çıkması ve sonrasında alev alması sonucu en az 151 kişi hayatını kaybetti. İki trajik olayın ardından kaza haberleri gelmeye devam etti.

NORVEÇ'TEN KALKAN UÇAK ACİL İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI

Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağının, acil iniş sırasında pistten çıktığı belirtildi.

Hollanda Kraliyet Hava Yolu'ndan (KLM) yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildiği ve acil iniş sırasında pistten çıkarak çimenlik alana sürüklendiği bildirildi.

Uçaktaki 176 yolcu ile 6 mürettebatın zarar görmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

KANADA'DA YOLCU UÇAĞI PİSTTEN ÇIKARAK ALEV ALDI

Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafının, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldığı belirtildi.

PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı. Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.

Yetkililer, uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiğini bildirdi.

DHA