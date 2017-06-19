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  3. 19 Haziran 2017 15:53

Uçakta doğan bebeğe ''ömür boyu'' bilet verildi

Hindistan'da Jet Airways havayolu şirketine ait uçakta doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet verildi.

Uçakta doğan bebeğe ''ömür boyu'' bilet verildi
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Suudi Arabistan'ın Dammam kentinden Koçi'ye giden Jet Airway'e ait bir uçakta hiç beklenmedik bir an yaşandı.

Bebek; ebelik eğitimi olan Mini Wilson adlı hostesin yardımıyla 10.688 metre yüksekteyken doğdu.

Boeing 737 tipi uçak, bebeğin doğumuyla birlikte acil iniş yaparak Mumbai'ye vardı.

BEBEĞE ÖMÜR BOYU BİLET VERDİ
Bu havayolu şirketinde meydana gelen ilk doğum olduğu için şirket, bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet vereceğini açıkladı.

28 HAFTADAN SONRA İZİN ALINMASI GEREKİYOR
Birçok havayolu şirketi, 36 haftaya kadar hamililiklerde anne adaylarına uçuş izni veriyor. Ancak 28 haftadan sonra doktor onayı gerekiyor.

KIZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞTİ
7 Nisan'da Konakri-Ouagadougou-İstanbul seferini yapan bir THY uçağında da, Gineli bir kadın, bu konuda eğitim alan kabin ekibinin yardımıyla bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

ücretsiz bilet , havayolu , bebek