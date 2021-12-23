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Uçakta kedi emziren kadın ortalığı karıştırdı

Uçakta kedisini emzirdiği iddia edilen bir kadın kriz yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu.

Sosyal medya, uçakta kedi emzirirken görüntülendiği belirtilen kadının videosunu konuşuyor. Twitter'da ve TikTok'ta yayınlanan video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Söz konusu videodaki kadının, kedisini emzirdiği iddia edildi.

YANINDAKİ ADAM RAHATSIZ OLDU
Yine iddialara göre kadının yanındaki adam, durumdan rahatsız olarak uçak görevlilerine haber verdi. İkilinin yanına gelen uçak görevlileri, kadının bu duruma son vermesini rica etti.

KUCAĞINDAKİ KEDİYİ GÖSTERMEDİ
Kadın, yetkililerin ricasına rağmen kediyi kucağından indirmedi ve üzerindeki örtüyü açmadı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, ilk kez karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade etti.

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