Uçaktan düşen insanların siluetini tişörte bastılar

Afganistan'da kontrolü Taliban'ın ele almasının ardından ülkeyi terk etmek isterken uçaktan düşerek ölen insanların görüntüsü dünyayı sarsmıştı. Bu anların bir tişörte basılıp internetten satışa sunulması büyük tepki çekti.

Afganistan'da 11 gün süren çatışmaların ardından hükümet güçlerini mağlup eden Taliban, ülkede yönetimi ele aldı. Taliban'ın son olarak Kabil'e girmesinin ardından binlerce kişi de tek çıkış kapısı olan Kabil Havalimanı'na akın etti. Ülkelerin gönderdiği uçaklar ve askeri kargo uçaklarıyla tahliye olmaya çalışan Afganlar, kapasitelerin dolması nedeniyle uçakların üstüne çıktı. Ancak uçağın kalkışından kısa süre sonra düşüşler başladı.

İNSANLARIN DÜŞTÜĞÜ ANLARI TİŞÖRT YAPTILAR

Afganların uçaktan düştüğü anlar, tüm dünyada etki yaratırken, o anlarla ilgili skandal bir hareket geldi. Afganların uçaktan düştükleri anı kara çevirmek isteyen fırsatçılar, insanların uçaktan düştüğü anların yer aldığı fotoğrafı tişört haline getirip internetten satışa çıkardı. Tişörtler kısa sürede büyük tepki aldı.