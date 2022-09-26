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Ücretsiz konser izdihamı! Ortalık bir anda karıştı

Ücretsiz konser izdihamı! Ortalık bir anda karıştı

Meksika’da ücretsiz konser öncesi alana erken girmek isteyen seyircilerin güvenlik bariyerlerini aşması ile izdiham yaşandı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de Zocalo Meydanı’nda ücretsiz olarak düzenlenen Grupo Firme konseri öncesi bazı seyirciler, alana erken girerek konseri en önden izlemek için güvenlik bariyerlerini aştı. Yüzlerce kişinin güvenlik bariyerlerini aşarak sahneye doğru koşması ile yaşanan izdihamda 1 kişi yaralandı.

2 GÜN ÖNCEDEN KAMP KURMUŞLAR
Görgü tanıkları, bazı seyircilerin konser alanına ilk sıralarda girmek ve sahne önünde yer almak için konserden 2 gün önce Zocalo Meydanı’nda kamp kurduğunu ifade etti.

Yetkililer, yerel saatle 20.00’de düzenlenecek olan konser için girişlerin güvenlik kontrolü ile birlikte 14.00’te yapılacağını duyurmuştu. Meksikalıların yoğun ilgi gösterdiği konsere 120 bin seyircinin katılması bekleniyor.

Etiketler Ücretsiz konser izdihamı Ücretsiz konser izdiham konser meksika
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