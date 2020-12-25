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  3. 25 Aralık 2020 21:41

Uganda'da tekne faciası: 26 ölü

Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölünde bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da tekne faciası: 26 ölü
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Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölünde 50 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.

Teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin kurtarıldığı 3 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Uganda yönetimi, teknenin yeterince sağlam olmadığı ve rüzgar nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

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