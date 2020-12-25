Uganda'da tekne faciası: 26 ölü

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Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölünde 50 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.
Teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin kurtarıldığı 3 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Uganda yönetimi, teknenin yeterince sağlam olmadığı ve rüzgar nedeniyle alabora olduğunu belirtti.
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